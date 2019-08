Projekt in Hochelten : Willkommensort: Der Zeitplan wackelt

Info

Neue Kampagne gestartet An einem Stehtisch informierten CDU-Mitglieder über die Kampagne „Emmerich, wie geht`s Dir?“ Alle Bürger sind aufgefordert, einige Fragen zu beantworten: „Was ist Ihnen wichtig in Emmerich? Was zeichnet Emmerich für Sie aus? Was wünschen Sie sich für Emmerich?“ Diese Umfrage kann per vorgedruckter Karte oder auch online unter www.cdu-emmerich.de ausgefüllt werden.