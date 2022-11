Rauchsäule kilometerweit zu sehen : Feuer in Stall in Bocholt – Pferde sterben in Flammen

Feuer in Stall in Bocholt – Pferde sterben in Flammen

Bocholt Bei einem Feuer in einem Pferdestall in Bocholt Barlo sind zwei Tiere ums Leben gekommen. Eine Polizistin musste nach dem Einsatz ins Krankenhaus.

Die dicke Rauchsäule war kilometerweit zu sehen. Aus bislang unbekannter Ursache ist am Sonntagmorgen ein Pferdestall an der Winterswijker Straße im Bocholter Ortsteil Barlo in Brand geraten. Bei dem Feuer kamen zwei Pferde in den Flammen ums Leben. Die Einsatzkräfte konnte die beiden Tiere nicht mehr rechtzeitig erreichen, wie die Feuerwehr Bocholt mitteilte.