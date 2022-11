Klever CDU-Politiker : Manfred Palmen im Alter von 77 Jahren gestorben

Manfred Palmen gehörte jahrzehntelang zu den schillerndsten und schlagzeilenträchtigsten Politikern des Kreises Kleve. Nun ist er im Alter von 77 Jahren gestorben.

Manfred Palmen ist tot. Der CDU-Politiker starb im Alter von 77 Jahren nach langer, schwerer Krankheit am Freitag in Kleve. Die Nachricht bestätigte CDU-Kreisparteichef Günther Bergmann auf Anfrage unserer Redaktion.

Manfred Palmen gehörte jahrzehntelang zu den schillerndsten und schlagzeilenträchtigsten Politikern des Kreises Kleve. Am Ende seiner Karriere legte er Anfang 2020 alle Ämter nieder, wurde für den Kreistag nicht mehr aufgestellt und zog sich aus der aktiven Politik zurück.

In die Kreisstadt Kleve gekommen war der am 11. März 1945 in Kaarst geborene Bundeswehr-Major der Reserve im Jahr 1990, als er zum Stadtdirektor gewählt wurde. Zuvor war der Volljurist bei der Bezirksregierung Düsseldorf und im Innenministerium des Landes tätig gewesen. Stadtdirektor von Kleve blieb Palmen bis zum Jahr 1999. Seinerzeit wurde die Doppelspitze von ehrenamtlichem Bürgermeister und hauptamtlichen Stadtdirektor abgeschafft, die CDU Kleve entschied sich dafür, Josef Joeken als Bürgermeister aufzustellen und Manfred Palmen verließ das Rathaus.