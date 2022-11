Feuerteufel in Groß Strömkendorf : Brandstiftung in Flüchtlingsheim für Ukrainer hatte kein politisches Motiv

Die ukrainische Fahne weht auf dem Dach eines Nebengebäudes vor den Resten des abgebrannten Hotelgebäudes. Foto: dpa/Jens Büttner

Groß Strömkendorf Vor knapp einem Monat gab es in Groß Strömkendorf in Mecklenburg-Vorpommern eine Brandstiftung in einer Flüchtlingsunterkunft für Ukrainer. Jetzt hat sich herausgestellt, dass kein politischer Hintergrund das Motiv für die Tat war. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen. Es handelt sich um einen Feuerwehrmann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Als Tatverdächtiger wurde ein 32 Jahre alter Feuerwehrmann festgenommen, der auch drei weitere Brände gelegt haben soll, wie die Staatsanwaltschaft in Schwerin am Mittwoch mitteilte. Bei dem Feuer wurde das von ukrainischen Flüchtlingen bewohnte Gebäude vollständig zerstört, verletzt wurde niemand.

Unmittelbar nach dem Feuer vom 19. Oktober äußerte die Polizei den Verdacht eines politischen Hintergrunds, weil es kurz zuvor an dem früheren Hotel Hakenkreuz-Schmierereien gegeben hatte. Allerdings suchte die Polizei von Anfang an wegen anderer Brände in der Gegend auch einen „Feuerteufel“.

Zum Zeitpunkt des Feuers hatten sich 14 Flüchtlinge und drei Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuz in dem Gebäude befunden, alle konnten sich aber unverletzt retten. An dem völlig zerstörten Gebäude entstand ein Sachschaden in Millionenhöhe.

(felt/AFP)