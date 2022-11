Folgenschwerer Vorfall in Hüthum : Mann stirbt aus unbekannter Ursache am Steuer

Die Polizei hatte den Mann bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreut (Symbolfoto). Foto: dpa/Fabian Strauch

Hüthum Ein schlimmer Vorfall hat sich am Samstag in Hüthum ereignet. Ein Mann war am Steuer zusammengebrochen und starb wenig später. Die Hintergründe sind noch unklar.

Aus bislang unbekannter Ursache ist am Samstag ein Mann am Steuer gestorben. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der folgenschwere Vorfall gegen 15 Uhr. Ein 75-jähriger Niederländer war zu der Zeit mit seinem Auto auf der Bundesstraße 8 in Richtung Elten unterwegs. In Hüthum wurde das Fahrzeug laut Zeugenaussagen plötzlich immer langsamer, fuhr nur noch in Schrittgeschwindigkeit und blieb dann schließlich auf der linken Seite auf dem Grünstreifen stehen.

Die Zeugen verständigten sofort die Polizei, die den Mann aus dem Fahrzeug holte und bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes betreute. Doch die Hilfe kam zu spät. Der Niederländer starb noch vor Ort.

Die Hintergründe sind noch offen. „Eine medizinische Ursache bei dem Sachverhalt kann nicht ausgeschlossen werden“, hieß es von Seiten der Polizei. Für den Zeitraum der Aufnahme des Sachverhalts war die Bundesstraße zeitweise gesperrt.

Die Benachrichtigung und Betreuung der Angehörigen erfolgte durch den Opferschutz der Polizei Kleve.

(zel)