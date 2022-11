Tierrettung bei Dormagen : Frauen und Feuerwehr retten Schwan auf A57

Nievenheim Zu einem ungewöhnlichen Einsatz rückte die Feuerwehr Dormagen am Montag auf die A 57 aus. Trotz schwieriger Umstände konnten die Rettungskräfte zusammen mit zwei mutigen Frauen einen Schwan retten.

Wie Stadtsprecher Nils Heinichen erklärte, mussten die Einsatzkräfte einen Jungschwan retten, der sich in Höhe der Raststätte Nievenheim auf falsches Terrain verirrt hatte. Dass es zu einer am Ende gelungenen Rettungsaktion überhaupt erst kommen konnte, ist zwei Frauen zu verdanken. Eine von ihnen war auf dem Weg nach Köln und hatte im Vorbeifahren den Schwan auf dem Seitenstreifen entdeckt. Sie hielt an und alarmierte zusammen mit einer anderen Verkehrsteilnehmerin, der das Tier ebenfalls aufgefallen war, die Polizei . Beide passten während der Wartezeit darauf auf, dass der Jungschwan nicht auf die Fahrbahn lief.

Die Stadt bestätigte den Ablauf: „Tatsächlich hat es sich hier um einen Jungschwan gehandelt, der von der Feuerwehr Dormagen mit Käfigen in der gefährlichen Lage gesichert werden konnte.“ Gefährlich war die Lage auch für die zwei Frauen. „Es war an einer sehr befahrenen Stelle ohne Geschwindigkeitslimit. War auch für uns nicht so angenehm, dort zu stehen“, schreibt eine der Beteiligten auf Facebook. Der Schwan wurde nach seiner Rettung mit einem Kescher dorthin gebracht, wo er zuvor schon gelebt hat: ein Weiher in unmittelbarer Nähe der Autobahn. Er hatte sich offenbar verlaufen.