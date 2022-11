Jecken aus Rees, Emmerich und Isselburg auf dem Schiff : Narren stimmen sich auf die Session ein

Nach dem Empfang im Rathaus stachen die Narren in See. Foto: Markus Balser

Rees Kurz nach dem offiziellen Start in die Session am 11.11. starteten die Jecken aus Rees, Emmerich und Isselburg zur großen Fahrt. Mit dem Schiff ging es über den Rhein.

Alles, was in Rees und Umgebung im Karneval Rang und Namen hat, traf sich am Samstag auf dem Fahrgastschiff „Germania“ zur inzwischen traditionellen Schiffstour der Jecken. Die Fahrt mit dem Narrenschiff wurde vor Jahren von Kalli Mey und Manni Berresheim ins Leben gerufen und ist mittlerweile zum Eröffnungsritual für den Reeser Karneval geworden.