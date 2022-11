Feuerwehr probte an der Cyriakus-Kirche : Großübung im Glockenturm in Weeze

Foto: Feuerwehr Weeze 9 Bilder Die Bilder der Großübung an der Kirche in Weeze

Weeze Für viel Aufsehen hat ein Feuerwehreinsatz am Freitagabend gesorgt. Mancher dachte bereits an ein großes Unglück in der Kirche. Warum die Übung so geheim gehalten wurde.

Von Sebastian Latzel

Als die Hilferufe oben aus dem Glockenturm kamen, befürchtete mancher schon Schlimmstes. Schließlich waren gerade auch zahlreiche Feuerwehrwagen an der St.-Cyriakus-Kirche vorgefahren. Unter dickem Atemschutz machten sich die Feuerwehrleute auf den anstrengenden Weg ganz nach oben. Glücklicherweise konnten unten einige Einsatzkräfte die Anwohner beruhigen. Bei der Aktion am Freitagabend mitten in Weeze handelte es sich lediglich um eine Übung.

Die Wehrleitung hatte in Absprache mit Pastor Klaus Martin Niesmann das Szenario seit längerer Zeit geplant und auch geheim gehalten. Schließlich sollte alles so realitätsnah wie möglich ablaufen. Die Feuerwehrleute wussten nur, dass am Freitag eine Übung stattfinden sollte. Doch worum es ging und wo der Einsatzort ist, das erfuhren sie erst nach der „Alarmierung“ um 19 Uhr.

Das Szenario war mehr als anspruchsvoll, wie Feuerwehrsprecher Dominik Behet erläutert. Angenommen wurde, dass bei Arbeiten im Dach des Kirchenschiffs ein Feuer entstanden ist. Die Flammen schlagen bereits aus dem Dach, Menschen sind in Lebensgefahr. Auch im direkt angrenzenden Glockenturm kämpfen Personen um ihr Leben. Schnelles Handeln war gefragt und vor allem gute Kondition. Die Feuerwehrleute mussten nämlich in voller Montur die 30 Meter über das Treppenhaus nach oben in den Turm laufen. Alles mit Atemschutz und 30 Kilogramm Ausrüstung auf dem Rücken.

„Diese Rettungsaktion war äußerst anspruchsvoll. Normalerweise ist in Weeze bei Häusern mit drei Geschossen Schluss. Hier mussten die Verletzten jetzt über eine Treppe nach unten transportiert werden“, berichtet Behet. Mit einer Trage beförderten die Feuerwehrleute die angeblichen Opfer nach unten. Auch das war sehr aufwändig.

Dass die Anwohner an einen echten Einsatz dachten, lag vermutlich auch daran, dass Spezialisten der Rettungsorganisation Isar mit dabei waren. Dort gibt es extra eine Einheit für realistische Unfalldarstellung, die bei solchen Übungen die Opfer täuschend echt spielen. So kann dann alles wie bei einem Ernstfall ablaufen. Die Leute von Isar mimten sogar einen Pressevertreter. Schließlich sind die bei solchen Einsätzen auch oft vor Ort und wollen mit Informationen versorgt werden.

Nachdem es gelungen war, die Verletzten zu „retten“, bestand die nächste Aufgabe darin, wertvolle Sachwerte in Sicherheit zu bringen. Auch das eine Aufgabe, die bei einem Kirchenbrand durchaus vorkommen kann. Auch hier wusste man sich beim Szenario zu helfen: Statt echter Kunstgegenstände mussten die Einsatzkräfte versteckte Feuerwehrgeräte finden. Kurios: Auch der Teddybär der Jugendfeuerwehr gehörte zu den sichergestellten „Kunstschätzen“.

Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die 50 Feuerwehrleute beendet. Das Fazit fiel positiv aus. Wichtig war auch die Erfahrung aus der Übung, dass die Funkverbindung in solch großen Gebäuden Probleme bereiten kann. Darauf will man verstärkt achten.

Ein dickes Lob von der Wehrleitung gab es für Einsatzleiter Michael te Kaat. Er habe die Übung ruhig und besonnen geleitet. „Wenn du plötzlich vor so einer Einsatzstelle steht, dann guckst du schon mal doof“, sagte er nachher. Seine Aufgabe habe er hervorragend gemeistert, hieß es.

Die Feuerwehrleitung bittet die Anwohner noch einmal um Verständnis, dass sie vorher nicht informiert wurden. „Aber für eine solche Übung ist es wichtig, dass alles möglichst geheim bleibt, damit der Einsatz wie ein Ernstfall ablaufen kann“, sagt Behet.