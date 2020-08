Amprion-Trasse : 2100 Unterschriften sollen Halderner Wald retten

BONN/HALDERN Vertreter der Grünen aus Rees sowie SPD-Bürgermeisterkandidat Bodo Wißen haben jetzt in Bonn die Unterschriften gegen die Amprion-Trasse durch den Halderner Wald übergeben.

Die Gleichstromtrasse soll durch Windkraftanlagen an der Küste gewonnen Strom in den Süden der Bundesrepublik leiten. Ziel ist zunächst ein so genannter Konverter, der den Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt. Dieser Konverter soll in Meerbusch-Osterath errichtet werden. Dazu muss die Gleichstromtrasse den Rhein unterqueren, was nach jetzigen Planungen in Haffen passieren könnte, dann allerdings den Halderner Wald tangieren würde.