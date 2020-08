Polit-Prominenz in Emmerich : Unruhiger Termin für den Minister

Emmerich Jens Spahn besuchte am Freitag das Willibrord-Spital und sprach auf dem Geistmarkt. Eine Gruppe von Demonstranten machte lautstark auf sich aufmerksam.

Matthias Reintjes, Bürgermeisterkandidat der CDU, kennt Jens Spahn bereits aus JU-Zeiten. „Letztes Jahr traf ich ihn auf dem Bundesparteitag in Leipzig wieder und er versprach, mich im Kommunalwahlkampf zu unterstützen“, erzählt Reintjes. Das Versprechen erfüllte der Bundesminister am Freitag, als er zunächst das St. Willibrord-Spital besuchte und danach sich dem Dialog mit den Bürgern auf dem Geistmarkt stellte.

„Das zeigt: Wir sind noch mitten in der Pandemie. Aber alles in allem sind wir bisher gut durchgekommen“, so Spahn. „Wir haben viel erreicht, weil wir ein robustes, stabiles Gesundheitssystem mit Ärzten, Pflegekräften, Beschäftigten in Laboren und Mitarbeitern haben, die das Gesicht dieses Gesundheitswesens sind.“