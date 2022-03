„Öko-Test“ : Welche Ökostrom-Tarife aktuell gut abschneiden

Frankfurt/Main Elektrizität aus Wind, Wasser, Sonne oder Biogas: Die Zeitschrift „Öko-Test“ hat 78 Ökostrom-Tarife überprüft. Wichtigstes Ergebnis: Aufgrund der politischen Lage herrscht Chaos am Strommarkt. Dennoch schnitten 14 Tarife mit „sehr gut“ und 4 mit „gut“ ab.

Rechtlicher Hintergrund: Strom, der bereits über die EEG-Umlage gefördert wurde, darf nicht als Ökostrom verkauft werden. So soll vermieden werden, dass die Anbieter doppelt, über die Förderung und den Verkauf, kassieren. „Fachleute sprechen hier vom Doppelvermarktungsverbot“, heißt es in dem Bericht.

Die meisten Ökostrom-Tarife am Markt bekämen durch Herkunftsnachweise von oft Jahrzehnte alten Anlagen lediglich einen „grünen Anstrich“: „Ein vor Jahrzehnten gebautes Wasserkraftwerk in Norwegen sorgt nicht für einen neuen Schub an erneuerbarer Energie. Solche Produkte haben per se keine Wirkung auf den Ausbau der erneuerbaren Energien.“