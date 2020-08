Fußball : SGE Bedburg-Hau gewinnt Testspiel gegen SV Vrasselt

Niederrhein Der Landesligist setzt sich deutlich mit 6:1 durch. Da die SGE am Dienstag gegen Viktoria Goch gespielt hat und es dort nun einen Corona-Fall gibt, fällt das Pokal-Spiel am Sonntag aus. Die Hauer warten nun auf weitere Anweisungen.

Der Fußball-Landesligist SGE Bedburg-Hau bleibt in der Erfolgsspur. Den Test beim Bezirksligisten SV Vrasselt gewann die Elf von Coach Sebastian Kaul mit 6:1 (2:0). Martin Tekaat (11.), Christian Klunder (22., 48., 53.), und Raven Olschweski (63., 84.) hatten die Tore erzielt. „Es war eine einseitige Partie. Das Ergebnis hätte noch höher ausfallen können. Für uns war es eine gute Gelegenheit, weitere Spielpraxis zu sammeln. Wir haben den Gegner dominiert“, so Kaul. „Nur am Ende ließ die Konzentration etwas nach.“ Das führte zum Vrasselter Ehrentreffer durch Tüncay Nokta (81.).