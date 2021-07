Nach Ungereimtheiten im Lebenslauf : NRW-Schulministerium trennt sich von Islamexperten

Ein Hörsaal der Universität Duisburg-Essen, an der der Politikwissenschaftler lehrte. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Der Politikwissenschaftler der Universität Duisburg-Essen soll nach Recherchen der „Welt“ in seinem Lebenslauf falsche Angaben gemacht haben. Auch die Abordnung an die Hochschule wurde bereits beendet.

Das nordrhein-westfälische Schulministerium hat den Werkvertrag mit einem Politikwissenschaftler der Universität Duisburg-Essen aufgelöst. Der Mann hatte die Landesregierung seit mehr als zehn Jahren in Islamfragen beraten. Auch die Abordnung des Wissenschaftlers auf eine Habitilationsstelle an der Hochschule wurde „einvernehmlich“ beendet, wie das Schulministerium der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) am Mittwoch bestätigte. Zuvor hatte die „Welt“ über den Fall berichtet.