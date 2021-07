Mercator und Co. : Ausstellung zeigt „Duisburgum Doctum“ – das Gelehrten-Netzwerk im 16. Jahrhundert

Duisburg In einer Sonderausstellung mit dem Titel „Geister & Genies“ macht das Kultur- und Stadthistorische Museum mit Persönlichkeiten bekannt, die im 16. Jahrhundert von Duisburg ausgehend ein Gelehrten-Netzwerk knüpften.

Wenn im Ausstellungstitel von Geistern die Rede ist, dann sind keine Gespenster, sondern kluge Geister gemeint. Die fühlten sich nämlich in der Mercator-Zeit von Duisburg angezogen, weil sie sich dank der vergleichsweise toleranten Politik des Herzogs Wilhelm V. sicher vor Schikanen und Verfolgung fühlten. Wilhelm V. war Regent des Herzogtums Jülich, Kleve, Berg, zu dem damals auch Duisburg gehörte. Ein weiterer Grund, der Duisburg zum Magneten für Intellektuelle werden ließ, war die geplante Gründung der Duisburger Universität; ein Plan, der allerdings erst Jahrzehnte später, nämlich 1655 Wirklichkeit werden sollte. Immerhin, mit der 1559 gegründeten „Lateinschule“, der Vorläuferin des heutigen Landfermann-Gymnasiums, gab es schon eine handfeste Vorbereitung eines Uni-Betriebs. Und mit der Erinnerung an die beiden ersten, fürchterlich miteiander zerstrittenen Schulleitern, ist man auch mitten in der „Geister-&-Genie“-Ausstellung. Harald Küst, Mitglied der Lokalgeschichtsgruppe „Mercators Nachbarn“, erinnert an Heinrich Castritius Geldorp, der als Gründungsvater des Landfermann-Gymnasiums und des Moerser Adolfinum gilt. Der „verbitterte Humanist“ ist als Schulmann aber ziemlich gescheitert. Sein unmittelbarer Nachfolger Johannes Molanus war ein Schwiegersohn von Gerhard Mercator; ein Umstand, der in Geldorp den Verdacht nährte, dass der berühmte Kartograf seine Amtsenthebung manipuliert habe, um seinem Schwiegersohn die begehrte Stelle des Gymnasialdirektors zu verschaffen. Intrigen und Klatsch unter Gelehrten gab‘s damals also auch...