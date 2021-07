1000 Dosen von Johnson&Johnson : Neue Impfaktion in Ruhrort – diesmal für alle Duisburger

Ende Mai gab es in Marxloh eine der ersten Impfaktionen für Anwohner. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg In dieser Woche wird es in Duisburg erneut eine Sonderimpfaktion geben. Am Donnerstag und Freitag sollen in Ruhrort rund 1000 Dosen von Johnson&Johnson verimpft werden. Anders als zuvor können diesmal alle Duisburger kommen.

(atrie) Die Stadt Duisburg wird am Donnerstag und Freitag wieder eine Sonderimpfaktion mit rund 1000 Impfdosen in Ruhrort durchführen. Das hat die Verwaltung am Dienstagmorgen mitgeteilt. Diesmal können sich alle Duisburger impfen lassen, die im Stadtgebiet gemeldet sind – eine Anschrift in Ruhrort ist nicht notwendig. Die Impfung findet am Donnerstag von 10 bis 18 Uhr und Freitag von 14 bis 22 Uhr im Zwischengeschoss des Parkhauses von „Kaufland“ auf der Friedrich-Ebert-Straße 2 statt.

Zum Einsatz kommt erneut der Einmal-Impfstoffes von Johnson&Johnson. Wer sich impfen lassen will, muss ein gültiges Ausweisdokument vorlegen, aus dem die Anschrift hervorgeht. Die Stadt empfiehlt zudem, den Impfausweis mitzubringen.

In den vergangenen Wochen hatte die Stadt mit den Impfaktionen in Marxloh, Ruhrort, Rheinhausen und Hochfeld mehr als 3000 Menschen mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson immunisiert. Anwohner konnten sich unabhängig von Alter und Beruf impfen lassen. Der Andrang war jedes Mal groß.

