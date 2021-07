Folgen der Corona-Pandemie : Wirte und Hoteliers in Duisburg verlieren 1100 Mitarbeiter

Wirte und Hoteliers in Duisburg verlieren 1100 Mitarbeiter

Das Eiscafe Panciera an der Königstraße. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Während Gaststätten, Cafés und Hotels in Duisburg geschlossen waren, haben sich viele Mitarbeiter in der Kurzarbeit offenbar beruflich neu orientiert. Zahlen der Arbeitsagentur belegen, dass 2020 Hunderte die Branche verlassen haben.

Anderthalb Jahre nach Ausbruch der Pandemie stehen Duisburger Hotels und Gaststätten offenbar vor einem Personal-Problem. Im vergangenen Jahr haben in der Stadt rund 1100 Köche, Servicekräfte und Hotelangestellte der Branche den Rücken gekehrt – das ist jeder sechste Beschäftigte, wie die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) mit Verweis auf Zahlen der Arbeitsagentur mitteilt.

Hans-Jürgen Hufer, Geschäftsführer der NGG-Region Nordrhein befürchtet, 2021 könnten noch mehr Beschäftigte abwandern. „Viele Menschen schätzen es, nach langen Entbehrungen endlich wieder essen zu gehen oder zu reisen. Aber ausgerechnet in der Sommersaison fehlt einem Großteil der Betriebe schlicht das Personal, um die Gäste bewirten zu können“, so Hufer. Für die Lage macht der Gewerkschafter insbesondere die Einkommenseinbußen durch die Kurzarbeit verantwortlich: „Gastro- und Hotel-Beschäftigte arbeiten sowieso meist zu geringen Löhnen. Wenn es dann nur noch das deutlich niedrigere Kurzarbeitergeld gibt, wissen viele nicht, wie sie über die Runden kommen sollen.“

Hufer glaubt unterdessen, Wirte und Hoteliers hätten gerade jetzt die Chance, die Branche neu aufzustellen. Zwar seien viele Firmen nach wie vor schwer durch die Pandemie getroffen. Doch wer künftig Personal gewinnen will, müsse jetzt umdenken und sich zu bessere Löhnen und Arbeitsbedingungen bekennen, so der Gewerkschafter. „Viele Gäste sind durchaus bereit, ein paar Cent mehr für die Tasse Kaffee zu bezahlen – gerade jetzt, wo den Menschen bewusst geworden ist, dass der Besuch im Stammlokal ein entscheidendes Stück Lebensqualität ist“, sagt Hufer.

Hotels und Gaststätten können sich im Rahmen der Überbrückungshilfen in diesem Monat bis zu 60 Prozent der Personalkosten bezuschussen lassen, wenn sie Angestellte aus der Kurzarbeit zurückholen. „Köchinnen, Kellner & Co. freuen sich darauf, endlich wieder Gäste empfangen zu können. Viele arbeiten mit großer Leidenschaft im Service. Auf diese Motiviation können die Betriebe bauen“, so Hufer weiter.