Rechtsextreme Chats : Staatsanwaltschaft Duisburg beantragt Strafbefehle gegen sechs Polizisten

Duisburg/Essen/Mülheim Vergangenes Jahr flogen rechtsextreme Chats bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen auf. Dies hat nun erste strafrechtliche Folgen. Und die Ermittlungen sind noch nicht zu Ende.

Im Skandal um rechtsextreme Polizisten-Chats hat die Staatsanwaltschaft Duisburg Strafbefehle gegen sechs Beschuldigte beantragt. Die Ermittlungen gegen sieben weitere Mitglieder des Chats seien wegen Verjährung oder mangels hinreichendem Tatverdacht eingestellt worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. In 13 weiteren Fällen dauern die Ermittlungen noch an.