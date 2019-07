Streitthema in Hamminkeln : Bürgerentscheid zur Ratsverkleinerung startet mit regem Zulauf

Hamminkeln Im Rathausfoyer stehen zwei Wahlkabinen bei der Premiere direkter Demokratie in Hamminkeln. Pro Mittelstand trommelt weiter für Ratsverkleinerung.

Am Montagmittag wurde im Rathaus der 1592. Antrag für die Briefwahl beim Bürgerentscheid zur Ratsverkleinerung ausgedruckt. Am 21. Juni gab es die letzte Standmeldung, da waren es 1237 Anträge auf Briefabstimmung. Ein Ansturm sieht anders aus, wachsendes Interesse kann man aber erkennen. Das war am Montag auch im Rathaus zu spüren, als die Stimmabgabe im Foyer startete. Bis zum Mittag waren 235 Stimmen abgegeben. „Wir haben durchweg zu tun, ob es so bleibt, weiß man nicht. Dieser Bürgerentscheid ist ja eine Premiere“, sagte Fachdienstleiterin Astrid Terhorst, die fürs Wahlamt zuständig und als Wahlvorstand im Einsatz ist.