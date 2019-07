„Das Traumfresserchen“ im TaM : Mit Tanz die Welt retten

Im jüngsten Stück der Tanzwerkstatt von Ulla Weltike wird das Streben nach friedlicher Veränderung vertanzt. Foto: Brill

Duisburg Mit der Aufführung „Das Traumfresserchen“ im ausverkauften Theater am Marientor krönte Ulla Weltike ihr Lebenswerk.

Wegen des Wasserschadens im Theater, wo die Seitenbühnen noch nicht wieder bespielbar sind (die RP berichtete), musste der Abend ins TaM verlegt werden. Auch in diesem Tanztheater nicht nur für Kinder nach dem gleichnamigen Buch von Michael Ende geht es „um Menschlichkeit, Verständnis, Empathie, Gerechtigkeit, das Ankämpfen gegen die Kaltherzigkeit und immer wieder um das Suchen nach Gemeinsamkeiten statt nach dem was uns trennt. Der Tanz möchte dazu einen Beitrag leisten.“ Auch in diesem jüngsten Stück der Tanzwerkstatt Ulla Weltike „wird das Streben nach friedlicher Veränderung vertanzt. Die Kinder bringen die Erwachsenen auf diesen Weg. Im Stück geht es um Verantwortung und Mitgefühl, um aktive Teilnahme an der Gestaltung der Umwelt, sowie um Respekt, Achtsamkeit und Gerechtigkeit gegenüber allen Lebewesen.“

Kurz zur Handlung: Im Schlummerland ist das Wichtigste für alle das Schlafen. Wer gut schlafen kann, hat ein freundliches Gemüt und einen klaren Kopf. Deshalb wird derjenige, der am besten schlafen kann, König von Schlummerland. Einmal gab es dort einen König und eine Königin, die hatten eine Schar von Töchtern und Söhnen, die eines Tages nicht mehr ins Bett gehen wollten und immer neue Vorwände erfanden, um noch ein wenig aufzubleiben. In Wirklichkeit aber fürchteten sie sich vor dem Einschlafen, weil sie dann böse Träume hatten. Auf der Suche nach einer Lösung reist der König durch die Welt. Wir begleiten ihn bis nach New York, in die Antarktis, nach Bollywood und Afrika. In der Wildnis findet er schließlich die Traumfresserchen.

Vertanzt wurde das von etwa 200 Menschen im Alter von vier bis 44 Jahren. Als Choreographin und Gesamtleiterin wählte Ulla Weltike verschiedenste Tanzstile von Ballett bis Hiphop, auf verschiedenste Musik von dem „Reigen seliger Geister“) von Christoph Willibald Gluck bis zu „My heart is a ghost town“ von Adam Lambert. Das war eine großartige Zusammenfassung dessen, was diese Tanzwerkstatt in den letzten Jahrzehnten geschaffen hat, mit zusätzlichen (und zum Teil schon von früher bekannten) Choreographien von Mia Sophia Bilitza, Royston Maldoom, Melanie Maurer, Doralisa Reinoso de Tafel und Meseret Yirga.