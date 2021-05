Schule in Mettmann : Bürgerbegehren knackt 3000er-Marke

Carl-Fuhlrott-Realschule in der Pandemie: Die Klasse 10 beim Matheunterricht auf Abstand in der Aula. Foto: Carsten Wallner

Mettmann Die Unterschriftensammlung zum Erhalt der Realschule läuft weiter bis zum 18. Mai. Die Initiatoren des Bürgerbegehrens wollen als nächstes mit den Parteien sprechen.

Die Unterschriftenlisten werden zunächst im Rathaus geprüft. Sind alle Anschriften komplett ausgefüllt und lesbar? Sind alle Geber der Unterschriften tatsächlich in Mettmann gemeldet? Nur solche Unterschriften dürfen am Ende gezählt werden. Aus diesem Grund wollen die Initiatoren auch die verbleibenden Tage nutzen, um weiterhin Unterschriften zu sammeln. In zahlreichen Läden und bei Dienstleistern in Mettmann liegen Unterschriftenlisten aus. Über die Mail-Adresse BI-Realschule-Mettmann@gmx.de kann der Unterschriftenbogen zum Selbstausdrucken angefordert und bei einem der Initiatoren, kontaktlos, abgegeben werden.