Open-Air-Konzert : Lieder zum Atmen im Kirchgarten

Duisburg In der Mündelheimer Kulturreihe „Mundio“ gastierte mit großem Erfolg die Chansonsgruppe „Les Jetés de L’encre.

„Les Jetés de L’encre“ sind in der französischen Hauptstadt im „Kleinen Theater des Glücks“ zu Hause. Und ihre Lieder sind, wie Andrea Sonnen vom Mundio-Arbeitskreis an dem warmen Sommerabend bei der Begrüßung sagte, „Lieder zum Atmen“. Im angenehmen Schatten der Kirche erfreute das Ensemble die Zuhörer mit zumeist temperamentvollen Songs, bei denen mehr oder weniger kuriose Geschichten aus dem Leben erzählt werden. Wolfgang Schwarzer von der Deutsch-Französischen Gesellschaft übersetzte im heiteren Geplänkel mit Gilles Marie, dem Komponisten, Texter, Gitarristen und Sänger der Gruppe, die Inhalte der Songs. Da wird beispielsweise von einer Bar namens „Der Traum“ erzählt, die irgendwann schließen musste und die nun eine traumhafte Erinnerung ist. Bei dem ein oder andren Liebeslied war eine Übersetzung nicht nötig: Ein fröhliches „Lalala“ mit den entsprechenden Rhythmen sagte mehr als Worte.

Fortsetzung Die Mundio-Reihe wird nach den Sommerferien fortgesetzt. Das neue Programm wird in Kürze veröffentlicht.

St.-Dionysius-Kirche Die Mündelheimer Kirche ist eine der schönsten spätromanischen Landkirchen in NRW und eine der ältesten Kirchen in Duisbug.

Herrlich die ironische Geschichte, bei der ein Radfahrer bei einem leichten Unfall eine schwere Verletzung vortäuscht, um eine Mund-zu-Mund-Beatmung der schönen Autofahrerin zu ergaunern. Am verrücktesten ist ein Liebeslied, bei der sich die Akteure als Spielkarten erweisen. Die Gruppe kann aber auch nachdenkliche Töne anschlagen. Eines der schönsten Lieder handelt von einem Sänger, der gerne bekannt werden möchte, aber im Ersten Weltkrieg fällt. Als „Unbekannter Soldat“ wird er dann weltbekannt. Ein anderes Lied, das wie eine Liebeserklärung angelegt ist, besingt die Freiheit.

Der Grundtenor der Gruppe entspricht allerdings dem, was man in einem „Kleinen Theater des Glücks“ erwartet. Sänger Gilles Marie ist ein Temperamentsbündel mit einer soliden Chansonstimme, die auch mal ironisch oder bänkelliederhaft klingen kann, wenn die Melancholie ins Komische umschlägt („triste, triste, triste“) Musikalisch kann die Gruppe voll überzeugen. Swing, Tango, kubanische und russische Musik: die Palette ist groß. Bisweilen wird atemberaubend schnell gespielt, wobei der junge Gitarrist namens Ulysse ein Virtuose auf seinem Instrument ist. Philippe Schwall am Kontrabass steht für die Grundierung des Sounds, sorgt mit kleinen Scherzen für zusätzliche Sympathiepunkte beim Publikum, das bewies, dass die Mundio-Reihe bei dieser Qualität auf Dauer angelegt werden kann.