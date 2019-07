Saisonabschluss : Klangschönes Profile-Konzert in Duisburg

Von Ingo Hoddick

Das Beste an der Reihe der Profile-Konzerte im Opernfoyer im Theater ist, dass man bei den Aufführungen einige Mitglieder der Duisburger Philharmoniker auch einmal als Kammermusiker erleben kann. Jetzt war es für diese Sasion 2018/19 zum letzten Mal so weit, im sechsten Profile-Konzert traten die Geigerin Mercè Escanellas Mora (die noch in der Klasse von Prof. Carolin Widmann an der Hochschule für Musik „Felix Mendelssohn-Bartholdy“ in Leipzig studiert), der Erste Solobratscher Friedemann Hecker sowie der Solocellist Fulbert Slencka auf.

Ihr klug zusammengestelltes Programm enthielt vier Werke der beim großen Publikum eigentlich nicht ganz so beliebten, aber immer wieder spannenden Gattung des Streichtrios. Zunächst gab es zwei Beispiele aus der Wiener Klassik, nämlich die Klaviersonate Nr. 40 G-Dur (1784) von Joseph Haydn in jener naheliegenden Bearbeitung für Streichtrio, die der Offenbacher Verleger Johann André damals bald veröffentlichte, sowie die große und überwiegend heitere Serenade D-Dur op. 8 (1795-97) von Ludwig van Beethoven. Nach der Pause kamen dann zwei Frühwerke ungarischer Komponisten, die darin einen Bogen von der deutsch-österreichischen Serenadentradition in die nationale Zukunft schlugen, nämlich das „Intermezzo“ (1905) von Zoltán Kodály und die Serenade C-Dur op. 10 (1902/03) von Ernst von Dohnányi.

Die drei Philharmoniker spielten das alles sehr klangschön, sehr präzise und außerdem mit hörbarer Freude an den ebenso kurzweiligen wie tiefsinnigen Kompositionen. Schade nur, dass sie ihre Betonungen oftmals zu leicht und manchmal an der falschen Stelle übertrieben setzten (damit sind nicht die von den Komponisten oft gegen den Takt gesetzten Akzente gemeint). Jedenfalls begeisterte ihre Spielfreude die Besucher und bewirkte eine perfekt passende Zugabe, nämlich den spritzigen Kopfsatz aus dem 1933 entstandenen Streichtrio von Jean Francaix.