Wettbewerb „Freestyle Physics“ : Weitschießen mit Mausefallen-Katapult

Kira Hartmuth und Emilia Palomba vom Abtei-Gymnasium haben ihr Katapult zum Thema Sterne und Weltall gestaltet. Foto: Andreas Probst

Duisburg Beim diesjährigen „Freestyle Physics“ stellen die jungen Erfinder im Laufe der fünf Tage ihre Ideen zur Lösung einer bestimmten Aufgabe vor. Am ersten Finaltag dreht sich alles um das Mausefallen-Katapult.

Wird die Mausefalle den Tischtennisball weit schießen? Bleibt die Wasserrakete lang genug in der Luft? Fragen, die rund 2000 Kinder und Jugendliche seit einigen Wochen beschäftigen. Denn: Sie bereiten sich sich auf das Finale von „Freestyle Physics“ zum Thema „Mausefalle, Aschenputtel und der Mond“ vor. Der Wettbewerb der Universität Duisburg-Essen wird vom 1. bis zum 5. Juli jeweils von 12 bis 15 Uhr hinter dem Zentrum für Brennstoffzellentechnik ausgetragen.

Drei Monate Tüftelei liegen hinter den Schülern der Klassen fünf bis 13. Jetzt müssen ihre Erfindungen vor den Augen der Jury bestehen. Diese kürt nicht nur die drei besten Lösungen einer Aufgabe, sie zeichnet zusätzlich besonders pfiffige Ideen mit einem Sonderpreis aus. Wer verschnaufen möchte, kann sich außerdem durch Labore führen lassen und Vorträge besuchen.

Info So geht es in dieser Woche weiter Aufgaben Nach der Darbietung der Mausefallen-Katapulte stellen die Schüler am Dienstag ihre Aschenputtelmaschinen vor. Der Donnerstag dreht sich um Windmühlen und der Mittwoch steht ganz im Zeichen der Mondlandung. Am letzten Freestyle-Physics-Tag, am Freitag, werden die Wasserraketen präsentiert.

Der Montag, der erste Tag der Präsentationen, widmet sich dem Mausefallen-Katapult. Die Konstruktion soll so gestaltet werden, dass mit Hilfe einer Mausefalle ein Tischtennisball so weit wie möglich geschossen werden kann. Der Kreativität sind dabei keine Grenzen gesetzt. Einzige Regeln sind, dass die 323 Katapulte nicht mehr als einen Kilogramm wiegen dürfen, eine klassische Mausefalle verwendet wird, die nicht verändert werden darf und dass keine Technik benutzt wird.

Unter den Teilnehmern befinden sich auch die zwei Schülerinnen des Abtei-Gymnasiums Kira Hartmuth und Emilia Palomba. Die Sechstklässlerinnen, deren Gruppenname „Komet“ lautet, haben ihr Katapult zum Thema Sterne und Weltall gestaltet. Zwei bis drei Stunden haben sie an ihrem Katapult gearbeitet. In der Probe flog der Tischtennisball sechs Meter weit.

Überhaupt sind die Herangehensweisen sehr unterschiedlich. Konstruktionen größer als zwei Meter sind dabei, aber auch kleine, die auf dem Boden aufgelegt werden. Es werden Materialien wie Pappe, Plastik, Styropor, Holz und Papier verwendet. Doch auch Katapulte bestehend aus einem Schuhanzieher, Kamerastativen oder Metallflaschen sind zu begutachten. Dementsprechend funktionieren die einzelnen Katapulte auch unterschiedlich gut. Während einige Bälle nur ein paar Zentimeter weit kommen, fliegen andere mehrere Meter weit. Dabei muss man sich allerdings auch immer auf Überraschungen gefasst machen. Hat in der Probe noch alles gut funktioniert, fliegen einige Tischtennisbälle plötzlich lieber nach rechts oder links oder schlagen an der Decke des Zeltes an.

Während vor dem Zelt noch geübt oder an der Deko gebastelt wird, machen sich im Zelt die Fünftklässler Avid Sönkens, Efe Karan und Nils Honsek bereit. Sie werden als Nächstes dran sein und sind dementsprechend nervös. Die drei Schüler des Abtei-Gymnasiums sind zum ersten Mal bei Freestyle Physics dabei und haben sich dafür besondere Mühe gegeben. Rund einen Tag haben sie an ihrer „Apollo 13“ getüftelt, die den Tischtennisball in der Probe vier bis fünf Meter weit katapultierte. Ihre Rakete haben sie auf Styropor kreativ gestaltet. Inspiriert von einem Buch in dem eine Maus auf den Mond fliegen will, haben sie die kleine Maus im Astronautenkostüm auf die Tür ihrer Rakete geklebt.