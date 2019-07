Kampf gegen Raserszene : 150 Verkehrsverstöße in einer Nacht in Duisburg

150 Verkehrsverstöße in einer Nacht in Duisburg

Duisburg Das Bürger- und Ordnungsamt sowie die Polizei gingen gezielt gegen Raser vor.

Das Bürger- und Ordnungsamt hat in Zusammenarbeit mit der Duisburger Polizei in der Nacht vom 29. auf den 30. Juni Kontrollen im Duisburger Norden, insbesondere im Bereich des Alsumer Steigs, durchgeführt. Ziel der gemeinsamen Aktion war es, eine Ausweitung der in Hamborn ansässigen Raserszene möglichst zu verhindern sowie Ordnungswidrigkeiten behördenübergreifend zu ahnden.