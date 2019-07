Rechter Aufkleber im Dienstwagen : Interne Ermittlung bei Duisburger Polizei ohne Ergebnis

Ein Aufkleber der „Identitären Bewegung" war am 1. Mai in einem Dienstfahrzeug der Duisburger Einsatzhundertschaft gefunden worden. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Die Duisburger Polizei hat den Fall des rechten Aufklebers, der am 1. Mai in einem Dienstfahrzeug gefunden worden war, zu den Akten gelegt. Sie entlastet ihre Beamten – obwohl die Herkunft des Stickers letztlich nicht geklärt werden konnte.

Nachdem die Staatsanwaltschaft noch am selben Abend keine strafrechtliche Relevanz erkannte, ordnete Polizeipräsidentin Dr. Elke Bartels umgehend interne Ermittlungen an. Hierbei wurden laut Angaben der Duisburger Polizei sämtliche Fahrzeuge sowie die Diensträume der Einsatzhundertschaft auf das Vorhandensein weiteren Propagandamaterials untersucht. Diese Untersuchungen verliefen allesamt negativ.

Von allen Beamtinnen und Beamten, die das Fahrzeug benutzt hatten sowie von deren Vorgesetzten wurden schriftliche Äußerungen eingeholt. Die Fahrtenbücher des Dienstwagens, der auch in anderen Behörden eingesetzt war und zeitweise in der Werkstatt stand, wurden ausgewertet, die entsprechenden Behörden der Einsatzorte ebenfalls angeschrieben. Hierbei ergaben sich keine Hinweise auf Einsätze, bei denen die Identitäre Bewegung eine Rolle gespielt hätte.

Unklar bleibt aber, wie der Aufkleber an die Innenseite der Sonnenblende des Dienstwagens kam und seit wann genau er dort hing. Die Klebekraft des Stickers war minimal und wies darauf hin, dass er zuvor schon an anderer Stelle aufgebracht und womöglich erneut aufgeklebt wurde.

Bei den internen Ermittlungen hatten alle Polizisten sogar die Möglichkeit, anonym Hinweise zur Herkunft des Aufklebers abzugeben oder sich vertrauensvoll an den neuen Polizeibeauftragten des Landes NRW, Thorsten Hoffmann, zu wenden. Bemerkenswert war, dass sich ein 26-jähriger Beamter der Hundertschaft in einem Brief an Polizeipräsidentin Dr. Elke Bartels wandte und angesichts seines türkischen Migrationshintergrundes schilderte, dass er in seinem Leben noch nie so viel Integration erfahren habe, wie bei der Duisburger Polizei.