Vor Gerichtsverhandlung in Dinslaken geflohen : Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest

Bei der Einreisekontrolle ging der gesuchte Straftäter der Polizei ins Netz (Symbolfoto). Foto: Bretz, Andreas (abr)

Voerde/Düsseldorf Am Düsseldorfer Flughafen endete am Wochenende die Reise eines 20-jährigen Duisburgers, der aus Marrakesch einreisen wollte. Bei der Grenzkontrolle nahm die Bundespolizei den Mann, der per Untersuchungshaftbefehl gesucht wurde, fest.

Das Amtsgericht Dinslaken hatte den Mann zur Festnahme ausgeschrieben, weil ihm gemeinschaftliche Körperverletzung vorgeworfen wird. Der Deutsche soll im März 2017 in Voerde mit zwei anderen Beteiligten auf einen Jugendlichen eingeschlagen haben. Kurze Zeit später soll einer der Angeschuldigten bei einem erneuten Zusammentreffen den Vater des Jugendlichen mit einem Schlagring verletzt haben. Während der Mann am Boden lag, sollen die Angeschuldigten auf den Vater eingetreten haben. Da der Deutsche Mitte Mai nicht zu seiner Hauptverhandlung erschien und unentschuldigt fehlte, erließ das Amtsgericht diesen Haftbefehl. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend ins Gefängnis gebracht.

(RP)