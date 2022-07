Verlosungsaktion : Hier können Sie Tickets für das Stadtwerke Sommerkino im Landschaftspark Duisburg-Nord gewinnen

Bei der European Outdoor Film Tour - hier ein Foto eines älteren Films der Reihe – geht es um Extremsportler. Foto: Alltours Open Air Kino 2017

Duisburg Die Tickets sind heiß begehrt: Bereits zum Anfang dieser Woche waren rund 32.600 Karten für das Stadtwerke Sommerkino im Landschaftspark verkauft worden. Für einige Vorstellungen gibt es schon keine Eintrittskarten mehr. Wie Sie mit RP Online und der Rheinischen Post Tickets gewinnen können.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Nach dem Auftakt am Mittwoch starten wir mit dem Donnerstags-Film unsere Verlosungsaktion. Zu sehen gibt es am 14. Juli mit Anbruch der Dunkelheit Abenteuer pur mit der „European Film Tour 2021“. Dabei geht es um wagemutige Extremsporter, die auf dem Amazonas paddeln, in Alaska klettern, mit dem Wingsuit fliegen oder durch Sibirien rudern.

Der Landschaftspark als einzigartige Kulisse für das Open-Air-Sommerkino. Foto: Filmforum

Insgesamt sieben Filme nehmen mit in alle Ecken und Enden, Höhen und Tiefen der Welt. Das Gesicht des Festivals 2021 ist Cora North, eine 30-jährige Alpinistin und Bergführerin aus der Schweiz. Ihre wahre Heimat sind aber die Gipfel der Berge – egal ob im Iran, in Patagonien oder Alaska.

Cora North ist das Gesicht der diesjährigen Filmtour. Foto: EOFT

Profikletteriin Nasim Eshqi hat im Iran nicht nur die Schwerkraft zu fürchten, sondern auch die Vorurteile der Religionsführer. Denn auch das mache das Festival aus, heißt es in der Vorschau des Filmforums: Es stellt nicht allein waghalsige Expeditionen und Touren vor – es porträtiert vor allem die Menschen, für die ein Sofa ein Foltergerät ist.

Für diesen packenden Film verlosen RP Online und Rheinische Post in Zusammenarbeit mit dem Filmforum zwei Mal zwei Tickets. Alles, was Sie dafür tun müssen, ist eine E-Mail zu schreiben an duisburg@rheinische-post.de. Einsendeschluss ist Donnerstag, 14. Juli, 11 Uhr. Bitte geben Sie ihren Vor- und Zunamen an sowie eine Telefonnummer, damit wir Sie im Falle eines Gewinns unverzüglich informieren können.

Die Gewinner können ihre Tickets gegen Vorlage des Personalausweises am Ticket-Container am 14. Juli bis spätestens 20.30 Uhr abholen. Nicht abgeholte Tickets gehen noch in den Verkauf.

Infos: stadtwerke-sommerkino.de

(mtm)