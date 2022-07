TV-Programm : „Sommerkino im Ersten“ - Die Highlights für den Fernsehabend zu Hause

Düsseldorf Auch in diesem Jahr läuft im Ersten wieder das Sommerkino. Sechs der zehn Filme werden auch in der ARD-Mediathek abrufbar sein. Wann genau die Film-Highlights laufen und auf welche Filme sich die Zuschauer freuen können.

Von wann bis wann findet das Sommerkino im Ersten statt?

Welche Filme werden gezeigt?

Den Start für das diesjährige Sommerkino machte „Knives Out – Mord ist Familiensache“ am 27. Juni 2022. Hier spielen unter anderem James-Bond-Darsteller Daniel Craig und Chris Evans neben Ana de Armas in einer Krimi-Komödie mit tödlichem Ausgang. Am Montag, 4. Juli läuft die ARD-Degeto-Kinokoproduktion „Enkel für Anfänger“ mit Heiner Lauterbach. In den Free-TV-Premieren von „Ich war noch niemals in New York“ (11. Juli) und „Lindenberg! Mach Dein Ding“ (18. Juli) kommen Musical-Fans voll auf ihre Kosten. Auch am 25. Juli zeugt das Erste seine Verbundenheit mit der deutschen Filmlandschaft: Es läuft „Der Vorname“ mit unter anderem Florian David Fitz.