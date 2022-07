Beliebte Netflix-Serie : Graffiti-Künstlerin begeistert in Duisburg mit Motiven aus „Stranger Things“

Graffiti-Künstlerin begeistert in Duisburg mit Motiven aus „Stranger Things“

Duisburg Erneut hat die Duisburger Künstlerin „Foxy“ alias Anna Littsa die Unterführung in Meiderich für ihre Graffiti-Werke ausgewählt. Diesmal geht es um die Netflix-Serie „Stranger Things“. Doch bald könnten die Werke wieder verschwunden sein.

Zuletzt hatte sie mit dem „Harry-Potter“-Universum auf sich aufmerksam gemacht, nun folgt die Netflix-Serie „Stranger Things“: Die Duisburger Künstlerin Anna Littsa, in der Graffiti-Szene bekannt als „Foxy“, hat in der Unterführung in Meiderich eine Wand mit mehreren Motiven aus der beliebten Serie besprüht. Zu sehen sind unter anderem die Heldin Max Mayfield und der Bösewicht Vecna.