Verlosungsaktion : Jurassic World & Co: Tickets fürs Sommerkino gewinnen

Special Duisburg Beim Gewinnspiel von RP Online und Rheinischer Post in Zusammenarbeit mit dem Filmforum verlosen wir heute zweimal zwei Tickets für gleich drei Filmabende im Sommerkino im Landschaftspark Duisburg-Nord. Action, Komödie, Melancholie – da dürfte für jeden etwas dabei sein.

Dabei zeigt sich: So eine Schatzsuche kann durchaus ein halsbrecherischer Spaß sein, wenn die richtigen – also genau die falschen Leute – in Schlangengurken fallen oder sich steile Hänge hochhasten.

Arthur Howizer Jr. (Bill Murray) ist gestorben und mit ihm seine Zeitung „The French Dispatch“. So heißt auch der Film, der am Sonntag, 17. Juli, im Landschaftspark gezeigt wird. Eine letzte Ausgabe der Zeitung soll als eine Art „Best of“ erscheinen. Dabei geht es um vier große Geschichten, die es in sich haben. Mit dabei sind unter anderen Tilda Swinton, Owen Wilson, Christoph Waltz und Willem Dafoe.