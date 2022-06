Open-Air-Kino in Duisburg : Mehr als 16.000 Tickets für das Sommerkino weg – erste Filme ausverkauft

Open-Air-Kino in Duisburg

Das Open-Air-Kino in Duisburg ist vor allem berühmt für seine Kulisse. Foto: Filmforum

Der Vorverkauf des Sommerkino war ein Erfolg. Am Mittwochmorgen wurden in nur zwei Stunden rund 16.400 Tickets für das diesjährige Open-Air-Kino verkauft. Die Kapazitäten des Kassensystems hielten stand. Die zwei am schnellsten ausverkauften Filme waren „Top Gun: Maverick“ und „Monsieur Claude und sein großes Fest“.