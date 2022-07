28 Mitarbeiter betroffen : McDonalds-Filiale in der Duisburger Fußgängerzone schließt

Vor 50 Jahren eröffnete die erste Filiale in Deutschland. Foto: dpa/Matthias Schrader

Duisburg Im Dezember werden in der McDonalds-Filiale an der Königstraße die letzten Burger gebraten. 28 Mitarbeiter sollen auf andere Standorte verteilt werden. Der Franchisenehmer hat unterdessen neue Pläne für Duisburg.

Am Ende waren die Verluste wegen der Corona-Pandemie einfach zu hoch: Die McDonalds-Filiale in der Duisburger Innenstadt schließt. Wie Franchisenehmer Manfred Weber am Dienstag mitteilte, werde man das Geschäft in der Königstraße zum Jahresende aufgeben. „Die räumliche Nähe zur Filiale im Hauptbahnhof war zu groß und auch wenn jetzt wieder viele Kunden da sind: Das lohnt sich nicht mehr“, sagt Weber. Zuerst hatte die „WAZ“ berichtet.

Alle 28 Mitarbeiter sollen in andere Filialen übernommen werden. Erste Gespräche fanden bereits statt. „Das Personal hat die Nachricht mit einem lachenden und einem weinendem Auge aufgenommen“, sagt Weber. Die Filiale in der Königstraße arbeitet noch im alten Bestellsystem – es gibt also nicht wie etwa am Bahnhof Terminals, an denen man die Menüs ordern kann. „Auch diese Umrüstung hätte sich nicht mehr gelohnt“, sagt Weber.

Das Ende von McDonalds in der Duisburger Innenstadt bedeutet das aber nicht. Derzeit ist Franchisenehmer Weber auf der Suche nach einem neuen, kleineren Standort. Auch ein McDrive für die Innenstadt ist im Gespräch. Für die Filiale am Bahnhof ist unterdessen eine Terrasse geplant, eine Baugenehmigung liegt laut Weber bereits vor.

Weber gehören seit 2018 die fünf Filialen von McDonalds in Duisburg. Neben der City und dem Hauptbahnhof gibt es die beliebten Schnellrestaurants auch in Alt-Hamborn, Asterlagen und Großenbaum. Insgesamt arbeiten in den Filialen 287 Mitarbeiter. Das Restaurant an der Königstraße gehört zu den ältesten. Es wird laut Weber seit Ende der 70er-Jahre betrieben.

(atrie)