Tag der seelischen Gesundheit : Regenbogen Duisburg veranstaltet Gala mit Guildo Horn im Theater am Marientor

Duisburg Regenbogen Duisburg plant für den Oktober eine ganze Woche mit Aktionen aus Anlass des Welttages der seelischen Gesundheit. Geplant ist unter anderem auch eine Gala im Theater am Marientor mit Kai Magnus Sting, Kai Schumacher und Guildo Horn.

Der Welttag der seelischen Gesundheit am 10 Oktober, der von der World Federation for Mental Health (WFMH) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ausgerufen wird, soll auf die psychische Gesundheit von Menschen aufmerksam machen, Informationen über psychische Krankheiten zugänglich machen und Solidarität mit psychisch Kranken und ihren Angehörigen ausdrücken.

Anlässlich dieses Tages plant Regenbogen Duisburg eine ganze Woche zu diesem Thema mit unterschiedlichen Aktivitäten wie Plakataktion am Hauptbahnhof vom 10. bis zum 16.Oktober, Filmvorführungen im Programmkino, Megakickerturnier in der Fußgängerzone am 14. und 15. Ok tober oder dem Markt der Möglichkeiten am Donnerstag, 13. Oktober, in der Duisburger Innenstadt.