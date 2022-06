Parteitag in Homberg : Duisburger SPD auf der Suche nach Geschlossenheit

Duisburg Der Parteitag des Unterbezirks am Samstag in Homberg hat bereits die nächste Landtagswahl 2027 im Fokus. Gastredner ist Achim Post, Vorsitzender der SPD-Landesgruppe im Bundestag.

Die Duisburger SPD will die Niederlage bei der Landtagswahl im Mai am liebsten schnell vergessen machen. „Starke Stimmen in den Parlamenten für das Projekt 2027“ heißt daher auch die Überschrift, unter der Achim Post, Vorsitzender der NRW-Landesgruppe im Bundestag, am Samstag auf dem SPD-Unterbezirksparteitag sprechen wird. Der Parteitag beginnt um 11 Uhr in der Glückauf-Halle in Homberg.