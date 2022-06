Bodo Ramelow vor Parteitag : „Die Linke braucht keine Ich-AGs“

Bodo Ramelow (Die Linke) Ministerpräsident von Thüringen, spricht auf der Bühne zum Sommerfest der Thüringer Landesvertretung in Berlin. Foto: dpa/Annette Riedl

Berlin Bodo Ramelow ist der einzig linke Ministerpräsident in Deutschland. Seine Partei ist in einer tiefen Krise, der Parteitag steht bevor. Im Interview erzählt Thüringens Ministerpräsident, warum er von seiner Parte derzeit ziemlich genervt ist. Und was die Zapfzeit eines Pils damit zu tun hat.