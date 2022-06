Philharmonisches Konzert : Weltgeiger „FPZ“ vom Duisburger Publikum umjubelt

Weltgeiger Frank Peter Zimmermann hatte in der Philharmonie Mercatorhalle mal wieder ein Heimspiel. Foto: Marie Laforge

Duisburg Im jüngsten Philharmonischen Konzert traf der in Duisburg geborene Weltgeiger Frank Peter Zimmermann („FPZ“) erstmals auf Duisburgs Generalmusikdirektor (GMD) Axel Kober.

Auf dem Programm des jüngsten, zwölften und somit für diese Saison 2021/22 schon wieder letzten Philharmonischen Konzert in der gut gefüllten Philharmonie Mercatorhalle standen zwei zentrale Werke der Spätromantik. Beide dauern jeweils etwa 40 Minuten, zeigen sinfonische Aspekte ohne selbst Sinfonien zu sein und spielen mit der Dialektik von Einfachheit und Komplexität. Das eine war das sehr bekannte Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 77 (1878) von Johannes Brahms. Solist war der 1965 in Duisburg geborene Weltgeiger Frank Peter Zimmermann, der hier auch kurz „FPZ“ genannt wird.

Er zeigte auf der in seinen Händen ungeheuer klangschönen Stradivari-Geige „Lady Inchiquin“, wie Brahms die zu seiner Zeit übliche und oberflächliche Virtuosität ersetzte durch eine damals ganz neue, tiefgründige Art, spieltechnische Schwierigkeiten virtuos zu vertiefen. Das wurde besonders deutlich in der von dem Widmungsträger Joseph Joachim (der nicht nur ein großer Geiger, sondern auch selbst ein vorzüglicher Komponist war) beigesteuerten Solokadenz im ersten Satz.

FPZ blieb seiner Tradition treu, besonders gerne und eng mit den Duisburger Philharmonikern zusammenzuspielen, bei denen einst sein Vater als Cellist arbeitete – und an Stellen, die er für weniger gelungen hält, unzufrieden ins Orchester zu schauen. Jedenfalls war der Jubel – auch für den philharmonischen Solo-Oboisten Mikhail Zhuravlev – hernach so groß, dass sich ein Teil des Publikums dazu von seinen Sitzen erhob. Als Zugabe zelebrierte Zimmermann den langsamen Kopfsatz aus der Sonate für Violine solo Nr. 3 C-Dur BWV 1005 von Johann Sebastian Bach, oder wie er es selbst ansagte: „Ich spiele Ihnen noch ein Adagio in C vom großen alten Johann Sebastian.“

Generalmusikdirektor Axel Kober entlockte den Philharmonikern filigrane Vielstimmigkeit. Foto: Marie Laforge

Generalmusikdirektor Axel Kober ergänzte nach der Pause mit den weniger bekannten Variationen und Fuge über ein lustiges Thema von Johann Adam Hiller op. 100 von Max Reger, die in Duisburg zuletzt 1968 erklangen. Dieses Werk entstand von 1904 bis 1907 in Leipzig, wo das Violinkonzert von Brahms uraufgeführt worden war. Die Uraufführung der Hiller-Variationen war dann aber im Kölner Gürzenich – in einem Gedenkkonzert für den gerade verstorbenen Joseph Joachim.

Das heitere Thema aus dem 18. Jahrhundert fand Reger aber nicht – wie es wohl heutzutage gewesen wäre – in einem Archiv, sondern in einem 1903 erschienenen Musiktheoriebuch von Hugo Riemann. Den Philharmonikern gelang es hier bewundernswert, die filigrane Vielstimmigkeit und die verschachtelten Rhythmen sogar klangschön herüberzubringen. Am Ende gab es weiteren Jubel.

Die neue Saison der Philharmonischen Konzerte beginnt mit der ersten Ausgabe am 7. und 8. September, jeweils um 19.30 Uhr. GMD Kober dirigiert dann die pseudochinesische Liedsinfonie „Das Lied von der Erde“ von Gustav Mahler, unterbrochen von der Uraufführung neu komponierter Zwischenspiele von Yijie Wang. Solistisch präsentieren sich dabei Christa Mayer (Mezzosopran), Klaus Florian Vogt (Tenor) und ein von Lin Chen kuratiertes Ensemble mit traditionellen chinesischen Instrumenten.