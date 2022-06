RE von Oberhausen nach Duisburg : Jugendlicher zieht Notbremse im Zug und beißt Polizisten

Ein Bahnsteig am Hauptbahnhof in Duisburg. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Duisburg Im Zug von Oberhausen nach Duisburg hat am Donnerstag ein 17-Jähriger randaliert, den Zug zum Stehen gebracht und anschließend einen Polizisten angegriffen. Unter großer Gegenwehr wurde der Jugendliche festgenommen und in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Am Hauptbahnhof in Duisburg stieg der Jugendliche gegen 16 Uhr aus dem RE44 aus. Dort pöbelte er umher, schlug von aussen mehrmals gegen die Zugscheibe und forderte Reisende auf, sich mit ihm zu prügeln. Anschließend stieg er erneut in den Zug und zog dort die Notbremse. Ein mitreisender Bundespolizist gab sich als zu erkennen und forderte den 17-Jährigen auf seine Handlungen zu unterlassen.