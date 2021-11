Foto veröffentlicht : Schießerei im Rotlichtviertel – Duisburger Polizei fahndet nach „Enrico“

Duisburg Die Duisburger Polizei fahndet mit Hochdruck nach „Enrico“: Der Mann soll im Rotlichtviertel auf einen Kontrahenten geschossen und ihn verletzt haben. Auch im Bezug auf die Freundin des Schützen, die eine wichtige Zeugin sein soll, erhoffen sich die Ermittler neue Hinweise.

Nach den Schüssen auf der Vulkanstraße an der Ecke zur Charlottenstraße am Dienstagabend, 16. November, gegen 21.15 Uhr, sucht die Polizei Duisburg jetzt mit einem Portraitfoto nach dem mittlerweile identifizierten Täter. Hinzu kommt die Fahndung nach einer Frau, die als Zeugin im Ermittlungsverfahren der Duisburger Kriminalpolizei gilt.

Polizei sucht zwei Männer : Schießerei im Rotlichtviertel in Duisburg

Die Ermittlungen der Kripo fokussieren sich derzeit in erster Linie auf einen Mann, der die Schüsse abgegeben haben soll: Der Verdächtige nennt sich selbst "Enrico" und soll in der Vergangenheit auf der Kasinostraße in Duisburg gewohnt haben. Mittlerweile liegt der Polizei ein neues Bild des mutmaßlichen Schützen vor.