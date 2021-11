Angriff mit Pfefferspray in Kaarst : Polizei fahndet nach diesem flüchtigem Duo

Angriff mit Pfefferspray in Kaarst

Kaarst Auf offener Straße wurde ein 35-Jähriger in Kaarst von zwei Männern ausgeraubt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. So haben die flüchtigen Täter ausgesehen.

Ein 35-jähriger Kaarster zeigte am Dienstag 16. November, einen Raubdelikt bei der Polizei an. Der Mann schilderte gegen 17.30 Uhr am Bruchweg von zwei Männern überfallen, mit einem Reizstoff (umgangssprachlich: Pfefferspray) besprüht und seiner Tasche beraubt worden zu sein.