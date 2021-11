Karl-Lehr-Brückenzug : Erste Brückenbogen in Ruhrort sind angeliefert

Erste Brückenbogen in Ruhrort sind angeliefert

Duisburg Die Montage auf der Hafenkanalbrücke soll in den nächsten zwei Monaten erfolgen. Die Arbeiten am Brückenzug sind nach Angaben der Wirtschaftsbetriebe im Zeitplan.

Für die Hafenkanalbrücke wurden die ersten beiden Brückenbogenelemente in der vergangenen Woche per Schiff angeliefert. Das teilten die Wirtschaftsbetriebe am Freitag mit. Insgesamt sind noch drei weitere Schiffslieferungen erforderlich, um alle Bögen für die Hafenkanalbrücke und die Ruhrbrücke sowie auch für die Vorlandbrücke anzuliefern. Die notwendigen Vorarbeiten, wie das Verschweißen des Brückendecks und das Aufstellen der Hilfstürme für die Hafenkanalbrücke, sind bereits abgeschlossen. Innerhalb der nächsten zwei Monate werden die Bögen auf der Hafenkanalbrücke aufgestellt, von denen jeder einzelne bis zu 75 Tonnen wiegt.