Neue Ausstellungen in Duisburg : Vor Ort und im Museum

Neue Ausstellungen in Duisburg

Duisburg 40 Werke von 41 Duisburger Künstlern sind in der Ausstellung „Vor Ort 2021“ versammelt, die am Samstagnachmittag eröffnet wird. Zugleich präsentiert das Lehmbruck Museum Werke, die vom Freundeskreis des Museums erworben wurden.

Mit gleich zwei interessanten Ausstellungen, die nur hier in Duisburg möglich sind, trumpft das Lehmbruck Museum in diesen Wochen auf. Zum einen präsentiert die Interessengemeinschaft Duisburger Künstler 40 von einer Jury ausgewählte Werke von 41 Künstlerinnen und Künstlern. Das liest sich zwar wie ein Fehler des Autors ist aber leicht zu erklären: Ein Werk stammt von einem Künstlerpaar. Zum anderen zeigt das Museum zum ersten Mal in einer eigenen Ausstellung ausschließlich Werke, die mit Hilfe des „Freundeskreises Wilhelm Lehmbruck Museum“ erworben wurden, beziehungsweise seiner Vorgängerorganisationen.