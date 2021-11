Neue Corona-Regeln : Das hat der Fußball-Verband Niederrhein entschieden

Niederrhein Die Corona-Zahlen steigen und viele Spieler, Trainer oder Fans fragen sich, wie es im Amateur-Fußball nun weitergeht. Wir geben Antworten.

Was hat der Fußball-Verband Niederrhein entschieden? Trotz steigender Corona-Zahlen wird der Betrieb in den Amateurligen des FVN fortgesetzt. „Das haben die spielleitenden Stellen in intensiven Beratungen und im Austausch mit den Vereinen entschieden“, heißt es in der Pressemitteilung. Die seit dem 24. November gültige Corona-Schutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen, die zunächst bis zum 21. Dezember gilt, erlaubt weiterhin das Fußballspielen unter Wahrung der 2G-Regel mit einigen Ausnahmen. Die Meisterschafts- und Pokalspiele im FVN-Gebiet bleiben also angesetzt.