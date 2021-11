Neubauten in der City : Ehemalige Bibliothek an der Düsseldorfer Straße ist bald abgerissen

Ehemalige Bibliothek an der Düsseldorfer Straße ist bald abgerissen

Neubauten in der City

Duisburg Die Arbeiten an der Düsseldorfer Straße für die künftigen Gebäude „Torhaus Nord“ und „Torhaus Süd“ schreiten nun sichtbar voran. Die Tage der früheren Stadtbücherei sind gezählt.

Die ehemalige Stadtbibliothek an der Düsseldorfer Straße ist entkernt – nun knabbern die Bagger von Rückseite her am Gebäude. Von der benachbarten ehemaligen Volksbank-Zentrale ist schon länger nur noch eine Baugrube übrig.