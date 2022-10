Teile von Duisburg betroffen : Bombe muss am Donnerstag gesprengt werden

Die Grafik zeigt, wo Sicherheits- und Evakuierungszone sind. Foto: Stadt Duisburg

Duisburg Bei Sondierungsarbeiten ist am Emscherdamm in Oberhausen-Holten eine 29-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe kann nicht mehr entschärft werden und wird deshalb am Donnerstag, 13. Oktober, vom Kampfmittelbeseitigungsdienst kontrolliert gesprengt.

. Vorher jedoch muss der Blindgänger von der Fundstelle in einen für die Sprengung vorbereiteten Bereich transportiert werden. Diese Maßnahme, mit der um 13 Uhr begonnen wird, kann dann mehrere Stunden dauern.

Von der Sprengung sind auch Teile des Duisburger Stadtgebiets in Wehofen, Obermarxloh und Röttgersbach betroffen. Das Bürger- und Ordnungsamt organisiert derzeit gemeinsam mit der Stadt Oberhausen die weiteren Maßnahmen.

In der Evakuierungszone (Umkreis von 1000 Metern um den Fundort) sind in Duisburg ungefähr 1600 Personen betroffen. In der Sicherheitszone (2000 Meter um den Fundort) leben auf Duisburger Stadtgebiet rund 13.000 Personen.

Hier ist aus Sicherheitsgründen ein zivilschutzmäßiges Verhalten notwendig. Die Menschen sind aufgefordert, sich in Räumen aufzuhalten, die der Fundstelle abgewandt sind. Die Fenster der Wohnung sollten in jedem Fall geschlossen sein.

Das Bürger- und Ordnungsamt beginnt bereits heute mit der Information der Betroffenen vor Ort und wird morgen mit Lautsprecherdurchsagen auf die Sperrungen und Evakuierungen hinweisen. In der Sicherheitszone befinden sich verschiedene Kindertageseinrichtungen, Altenheime und drei Schulen und der Revierpark Mattlerbusch.

Das Evangelische Krankenhaus Duisburg-Nord (Fahrner Straße) befindet sich außerhalb der Sicherheitszone und bleibt über die Fahrner Straße erreichbar.

Rund um den Fundort wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Betroffen ist auch die Autobahn A 3, die ab 13 Uhr zwischen den Autobahnkreuzen Oberhausen und Oberhausen-West bis zum Zeitpunkt der Sprengung gesperrt wird. Die Ausfahrt Holten wird ab 12 Uhr gesperrt. Wer sich auskennt, sollte diesen Bereich weiträumig umfahren.

Die Evakuierung beginnt morgen früh um 8.30 Uhr. Ein Aufenthalt im Freien ist in der Sicherheitszone ab 12 Uhr nicht mehr gestattet. Ebenso greifen alle Sperren rund um die Zonen ab 12 Uhr. Im betroffenen Bereich werden die Sirenen nach der Entschärfung Entwarnung geben.

Die Stadt Duisburg hat in der Gesamtschule Neumühl/Emschertal, Albert-Einstein-Straße 11 in Neumühl einen Aufenthaltsraum für Bürgerinnen und Bürger eingerichtet.

Informationen gibt es auch über Call Duisburg unter 0203 283-2000 und das Gefahrentelefon der Feuerwehr unter 0800 1121313. Auch die Warn-App NINA informiert über Gefahrenlagen.

Betroffen sind in Duisburg sechs Buslinien und die Straßenbahnlinie 901. Informationen zu den Beeinträchtigungen beim öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) finden Sie unter www.dvg-duisburg.de.

(RP)