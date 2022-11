Event in der Duisburger City : „Veggie Glück Wintermarkt 2022“ ist angelaufen - das wird geboten

Duisburg In Duisburg ist der vegane Wintermarkt „Veggie Glück angelaufen. Die Alternative zum Traditionsmarkt auf der Königstraße bietet ein pralles Programm. Das ist geplant.

“Wir freuen uns sehr, euch die ersten Inhalte für unseren „Veggie Glück Wintermarkt 2022“ präsentieren zu dürfen“, schrieben die Veranstalter auf bereits im Oktober bei Facebook . Dazu gehört auch eine „Pop-up-Küche“, in der wechselnde Speisen gezaubert werden können. Mitmachen ist da ausdrücklich erwünscht: Bewerbungen seien noch möglich, so die Veranstalter.

Veganes Essen

Es besteht ab diesem Jahr die zudem die Möglichkeit, ein bis drei Dinner-Tische, für zwei bis maximal 18 Personen, zu reservieren. Die Fläche dieser Tische ist außerhalb des Marktbetriebs in einer direkt anliegenden Räumlichkeit. „Durch die großen Fenster mit Sicht auf den Markt, kann man in aller Ruhe trotzdem am Geschehen teilhaben“, so die Veranstalter.