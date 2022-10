Steigende Infektionszahlen in Krefeld : Viele Veranstalter bitten jetzt wegen Corona um Vorsicht

Bisher ist die Maske nur beim Bus- und Bahnfahren Pflicht. Foto: dpa/Christoph Soeder

Krefeld Wegen der steigenden Infektionszahlen empfehlen immer mehr ihrem Publikum, eine Mund-Nasen-Maske zu tragen oder sich zu testen - auch zum Schutz der Künstler.

In Bussen und Bahnen ist die Maske noch Pflicht. Aber immer mehr Veranstalter legen ihrem Publikum jetzt auch wieder ans Herz, Mund und Nase zu bedecken. Markus „Pille“ Peerlings von der Kulturrampe im Großmarkt bringt es auf den Punkt: „Zurzeit keine Einschränkung. Aber wir freuen uns über jeden, der zusätzlich einen Test macht. Für uns, für euch und für die Musiker“, schreibt er in Einladungen zu Konzerten. Der relativ sorglose Sommer ist vorbei. Viele werden in diesen Tagen wieder vorsichtiger. Denn die Zahlen der Infektionen steigen auch in Krefeld.

270 neue Corona-Erkrankungen meldet der städtische Fachbereich Gesundheit allein am Donnerstag, 13. Oktober (Stand: 0 Uhr). Und auch die Inzidenzkurve, die Zahl der innerhalb von sieben Tagen Erkrankten, geht hoch: Das RKI gibt sie mit 429,0 an, am Tag zuvor lag der Wert bei 411,8.

„Bisher hat Krefeld 82.236 Corona-Infektionen gemeldet. Als rechnerisch genesen gelten unverändert 79.962 Personen. Aktuell infiziert sind nunmehr 1.982 Personen, am Vortag waren es 1.712 Personen“, heißt es aus dem Gesundheitsamt. Insgesamt 292 Personen aus Krefeld sind im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. In den hiesigen Krankenhäusern liegen aktuell 55 Personen aus Krefeld mit einer Corona-Infektion, sechs von ihnen auf der Intensivstation, zwei davon werden auch beatmet. Aus den Kindertageseinrichtungen wurden zwei neue Infektionen gemeldet, in den Schulen eine neue Infektion - noch sind Herbstferien.