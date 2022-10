Geschäft schließt zum 15. November : Aus für Edeka Zimmer an der Düsseldorfer Straße

Der Edeka-Markt ist im Souterrain der Galeria Kaufhof an der Düsseldorfer Straße. Foto: Rheinische Post/Tim Harpers

Duisburg Der Edeka-Markt im Souterrain der Galeria Kaufhof an der Düsseldorfer Straße in der Duisburger Innenstadt wird in rund vier Wochen schließen. Das teilte Edeka Rhein-Ruhr am Dienstag mit.

Nach „gründlichen Überlegungen“ habe sich die Kaufmannsfamilie Zimmer dazu entschlossen, ihren Edeka-Markt an der Düsseldorfer Straße 32 ab dem 15. November 2022 zu schließen, heißt es in der Mitteilung.

Auch wenn Familie Zimmer lange um ihren Markt gekämpft habe, sei er „langfristig nicht wirtschaftlich erfolgreich zu führen“. Nach wie vor spürten die Kaufleute die Folgen der Lockdowns und die gesunkene Frequenz am Standort deutlich. Alle Mitarbeitenden hätten ein Angebot zum Wechsel in einen anderen Edeka-Markt in der Umgebung erhalten.

„Wir bedanken uns bei unseren Kunden für das Vertrauen, das sie uns und unserem Team in den vergangenen Jahren entgegengebracht haben, und hoffen auf ihr Verständnis. Seit 2009 haben wir unsere Kunden mit Leidenschaft versorgt und beraten. Umso schwerer ist uns die Entscheidung gefallen“, sagt Brigitte Zimmer.

Die Zentrale von Edeka Rhein-Ruhr in Moers. Foto: Norbert Prümen

Zwischenzeitlich hatte es wie berichtet Pläne gegeben, einen neuen Edeka-Supermarkt in dem neuen Gebäude schräg gegenüber zu eröffnen – dort wo Fokus Development die „Torhäuser“ bauen will. Doch das hatte sich zerschlagen, nun soll dort Einzelhandel keine Rolle mehr spielen.

Zuletzt war auch die Konkurrenz in der Innenstadt gerade im Lebensmittel-Bereich deutlich stärker geworden. So eröffnete an der Königstraße eine Filiale der Discounter-Kette Penny, und an der Münzstraße gibt es eine neue Netto-Filiale im ehemaligen Gebäude von Peek & Cloppenburg. Im Untergeschoss des Forum gibt es zudem einen großen Aldi-Markt.

Edeka Rhein-Ruhr betreibt im Verbund mit selbstständigen Kaufleuten in Nordrhein-Westfalen und angrenzenden Regionen in Niedersachsen und Rheinland-Pfalz rund 700 Vollsortiment-Lebensmittelmärkte unter den Marken Edeka und Marktkauf sowie über 250 Getränkemärkte (mehrheitlich unter der Marke trinkgut).

Edeka zählt daher nicht zu den Discountern, steht aber in direkter Konkurrenz zu ihnen. Immer mehr Kunden weichen auf die in bestimmten Segmenten günstigeren Discounter aus.

Der Fleischhof Rasting und die Bäckerei Büsch gehören als Produktionsbetriebe ebenfalls zu Edeka Rhein-Ruhr. Das genossenschaftlich organisierte Unternehmen mit Sitz in Moers erwirtschaftete den eigenen Angaben nach 2021 einen Umsatz von rund 5,7 Milliarden Euro.

Mit fast 50.000 Mitarbeitern gehört es zu den größten Arbeitgebern und Ausbildungsbetrieben in der Region. Täglich vertrauten mehr als eine Millionen Kunden auf die Edeka-Frische, auf Qualität und Sortimentsvielfalt.

