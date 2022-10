Anwohner müssen evakuiert werden : Bombenfund an der Ustinov-Gesamtschule in Monheim

Bombenfund an der Ustinov-Gesamtschule in Monheim

Monheim Ein 250-Kilo-Blindgänger wird in den kommenden Stunden entschärft. Die Evakuierung läuft. Autofahrer müssen mit erheblichen Behinderungen rechnen.

Bei Sondierungsarbeiten auf dem Gelände der Peter-Ustinov-Gesamtschule wurde am Donnerstag, 13. Oktober, eine amerikanische Fünf-Zentner-Bombe gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst wird die Bombe noch am Donnerstag entschärfen. Dafür wird das Gebiet ab 14.30 Uhr in einem Radius von 300 Metern um den Fundort evakuiert. In einem Radius von zusätzlichen 200 Metern werden Anwohnende gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

In welchem Bereich sich der eigene Wohnort befindet, können Bürger auf einer Karte einsehen. Im dunkelroten Bereich müssen alle Menschen ihre Wohnungen verlassen, im hellroten Bereich ist der Aufenthalt nur im Inneren bei geschlossenen Türen und Fenstern gestattet. In einem Umkreis von 500 Metern werden Straßensperren aufgebaut. Die Opladener Straße wird für den Verkehr nicht gesperrt.

Aufenthaltsmöglichkeiten werden in der Rosa-Parks-Schule, Berliner Ring 5a, zur Verfügung gestellt. Ab 14.30 Uhr fahren Shuttlebusse der Bahnen der Stadt Monheim direkt dorthin. Die Sammelstellen für die Shuttlebusse befinden sich an der Haltestelle Ludwig-Richter-Weg, an der Kreuzung von Knipprather Straße und Baumberger Chaussee, und an der Haltestelle Hasenstraße, an der Kreuzung von Schwalbenstraße und Mittelstraße. Wer die Wohnung alleine nicht verlassen kann, kann unter der Telefonnummer 02173 951-6666 Hilfe anfordern. Wer sich wegen einer Corona-Infektion in Quarantäne befindet, darf die Quarantäne für den Zeitraum der Entschärfung verlassen.