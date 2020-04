Coronavirus in Duisburg : Gastronomen setzen auf kreative Lösungen

Der Finkenkrug bietet zum Beidspiel einen Abholservice für Biertüten an. Foto: Endermann, Andreas (end)

Duisburg Viele Gastronomen in Duisburg bangen um ihre Existenz. Einige kommen in diesen Tagen deshalb auf kreative Ideen. Viele bieten Liefer- oder Abholmöglichkeiten an. Eine Übersicht.

Viele Gastronomen in und um Duisburg kämpfen in diesen Tagen um ihre Existenz. Überall herrscht Unsicherheit, wann und vor allem in welcher Form die Hilfen von Bund und Land am Ende helfen werden. Einige Restaurants und Imbisse mit Sitzgelegenheiten in Duisburg haben deshalb auf Außer-Haus-Angebote und Angebote zum Abholen umgestellt. Klassische Pizzerien und Betriebe, die ohnehin schon immer Lieferangebot hatten, werden hier nicht berücksichtigt. Eine Übersicht (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):

Info Liste wird im Netz ständig aktualisiert Vollständigkeit: Diese Liste ist mit Sicherheit noch nicht vollständig. Wenn Sie selbst ein Restaurant betreiben und jetzt einen Lieferservice anbieten oder jemanden kennen, der das tut, dann melden Sie sich: tim.harpers@rheinische-post.de.

Stadtmitte

Lindenwirtin, Mülheimer Straße 203. Eigentlich beliebtes Ausflugslokal in der Nähe des Zoos, gutbürgerliche Küche. Lieferservice und Abholung, Sonntag bis Freitag, 17 bis 22 Uhr. Vorbestellungen sind unter 0203/333370 erwünscht.

Sawadi , Mülheimer Straße 81, Thai-Imbiss mit Sitzgelegenheiten, Abholung, Montag bis Sonntag von 12 bis 20 Uhr, Tel: 0203/336492.

Duisburg Süd

Schänke Sittardsberg , Sittardsberger Allee 10, Lieferung (bis fünf Kilometer) und Abholung nach Vorbestellung, täglich 12 bis 15 und 17 bis 21 Uhr, Mindestbestellwert 15 Euro, man bittet um möglichst runde Bezahlung, um Wechselgeld zu vermeiden: 0203/700005.

Duisburger Westen

Gasthof Linde Friemersheim, Sedanstraße 1, bürgerliche Küche, Abholung nach Vorbestellung: Montag bis Samstag 18 bis 21 Uhr, Sonntag 11.30 bis 13.30 Uhr, Telefon 02065/22069.

Nördlich der Ruhr