Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Fall in Duisburger Asylheim : „Die Leute bleiben hier in Quarantäne“

Polizei und Feuerwehr waren am Wochenende mit einem Großaufgebot vor Ort. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Duisburg Eine Flüchtlingsunterkunft in Duisburg wurde am Wochenende unter Quarantäne gestellt. Lange war unklar, ob die Bewohner an einen anderen Ort gebracht werden. Bei den Corona-Tests gab es Probleme. Die machten aber nicht die Asylsuchenden.